西甲︱美斯離隊不成首戰熱身賽　基沙文偕古天奴建功　巴塞防守陣式取勝 (18:52)

美斯早前離隊不遂，上周一歸隊復操，今晨續當巴塞隆拿隊長，伙拍改穿7號球衣的基沙文，以及缺陣9個月的迪比利掛帥攻堅，結果後者先拔頭籌，基沙文主射極刑得手，其後古天奴亦操刀12碼一針見血，以3：1輕取塔拉戈納，接着會在周三友賽西乙球隊基羅納。巴塞的西甲首戰將在9月27主場上演，對手是維拉利爾。

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巴塞教練朗奴高文今仗以4-2-3-1陣式，取代球隊近年常用的4-3-3陣式，他解釋道：「這或與之前有點不同，較注重防守，但目標是控球在敵軍的中場身後尋覓空位。我相信能做到，事關己隊擁有這樣的中場。」高文上半場以布斯基斯和22歲的卡利斯艾蘭拿擔任控球中場，下半場由法蘭基迪莊及佩治取代。

此外，高文今次棄用中場維達爾和前鋒蘇亞雷斯，據報前者若在周一通過體測便會轉會國際米蘭，而屬非歐盟球員的阿蘇，據報因遲遲未考意大利文，改投祖雲達斯遇阻滯，「斑馬兵」甚至已對這名33歲老將失去耐性，或讓馬德里體育會捷足先登。

此外，馬體會教練施蒙尼確診感染新冠病毒，並無病徵，但須在家隔離，球隊即時暫停季前集訓，西甲新季面臨無主帥督師。據報馬體會將在周二友賽聯賽升班馬卡迪斯，首場聯賽於9月27日迎戰CF格蘭納達。另外，CF格蘭納達今晨西甲首仗主場以2：0挫畢爾包，卡迪斯則在主場吞奧沙辛拿兩蛋。

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