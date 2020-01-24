英超開鑼︱沙拿戴帽致敬漸凍症舊戰友　破朗尼紀錄　紅軍險勝列斯聯（附精華） (17:40)

沙拿今場兩次射入12碼，加上一腳半窩利近柱掛網，連續4季首輪比賽建功，暫領先射手榜。在他過去35次入球的英超賽事，利物浦亦全勝而回，打破曼聯與前隊長朗尼的紀錄。這名埃及隊前鋒在88分鐘奠勝後，雙手掩耳及伸舌頭，模仿12次代表埃及隊的中場Moamen Zakaria入球慶祝，以支持這名因肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）而掛靴的舊隊友。

利物浦亦有中堅華基爾雲迪積克頂入頭槌，終險勝4：3。作客的列斯聯雖因新兵洛迪高摩連奴犯天條而功虧一簣，但這支升班馬表現獲各方讚賞，利物浦領隊高普說：「我會常看他們今季的比賽……假如列斯能保持壓迫，將有一個好球季，他們在賽程更密的英冠都做到了，為何不可？」他認為紅軍三度失誤致失球，主要是國際賽後備戰倉促，很快會改善。

至於相隔16年重返頂級聯賽，客軍領隊比爾沙認為球隊可做得更好：「我們前線有效率，但製造機會不夠多，也不能看不見4次失守都來自死球，這是可以避免的。」利物浦暫列聯賽榜第3，得失球差不及阿仙奴及紐卡素，後者今晨作客韋斯咸，由新兵哥林威爾遜及軒迪克各入一球，淨勝2：0。

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