美網｜大坂直美三奪大滿貫成亞洲首人　平權鬥士感恩使命賜力量（附精華） (15:42)

大坂直美首盤慘被艾莎蘭卡以6：1擊潰，但以兩盤6：3反勝捧盃，全場6次直接發球得分為對手一倍，亦能把握年長9歲的艾莎蘭卡體力下降，在決勝盤先破發搶佔主導權。她在取勝一刻鬆一口氣，躺在球場上平復心情，然後才興奮地高舉獎盃拍照，賽後更稱不想再對上艾莎蘭卡：「我首盤在想，絕不能在一小時就輸掉回家，這不是好的想法，慶幸最後能冷靜調整心態。」

自上月辛辛那提賽開始，美國再捲起黑人平權浪潮，大坂直美一度表示退賽，打消念頭後卻因傷放棄決賽。自美網開始，她每仗場外戴上黑色口罩，7仗以來口罩均印上不同黑人受害者名字，望藉此喚醒外界尊重黑人。捧盃後被問及這份使命，會否分散場上集中力，她堅定地說：「平權使我更有力量，更有爭勝決心，因為我想展示更多名字，讓更多人談及他們。」

大坂直美在2018年首奪美網，去年贏下澳洲公開賽，如今再添美網女單后座，成為三奪大滿貫的亞洲第一人。她將放棄明日開打的羅馬公開賽，留力在下周一的法國公開賽再爭標。

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