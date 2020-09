英超開鑼︱兩新兵傳射居功　阿仙奴揭幕打吡3:0炒富咸 (21:23)

阿仙奴因為多員後衛養傷,令加比爾可隨韋利安首次上陣,傷癒的門將賓特尼奴及外借回歸的中場艾蘭尼亦復任正選。闊別一年重返英超、坐鎮卡雲農舍主場的富咸,則有射手阿歷山大米祖域先列後備。雙方球員賽前續如上季單膝下跪,聲援黑人平權。

今季首個入球開賽9分鐘即出現,韋利安於禁區混戰中起腳雖被富咸門將擋出,但拿卡錫迪補中助阿仙奴領先。韋利安其後有罰球射中外柱,未能在「地標」開齋,但他在下半場一次開出角球,由里爾加盟的中堅加比爾用膊頭撞入,首戰英超即取得入球。韋利安57分鐘再長傳奧巴美揚埋齋,阿仙奴終作客大勝3:0,近3次對賽狂轟富咸12球,新季旗開得勝。

阿仙奴是役未將後備門將達米安馬天尼斯列入大軍名單,英國《獨立報》指他已與阿士頓維拉傾妥4年合約細節,轉會費高於1500萬鎊(約1.48億港元)。西班牙傳媒則報道巴塞隆拿力邀兵工廠後衛比利連回巢,但未能負擔轉會費,只能借用。盛傳中場古安杜斯及盧卡斯托拉拿未來數周離隊,剛升任阿仙奴領隊阿迪達承認組軍未完成:「現時陣容並不平衡,我們仍會有球員進出。」

對於近季收購,如加比爾、大衛雷斯、韋利安等都聘用同一經理人,阿仙奴新任行政總裁雲基森否認這是考慮因素,技術總監伊度補充球會早前向球探部門開刀裁員,是因為想將更多資源撥入數據分析。

另外,英國政府續限制球迷入場人數為1000人,熱刺、曼聯等的主場萬人測試項目申請被拒。英超罕有發聲明批評政府,稱當局決定將致聯賽每月續損失逾1億鎊,影響10萬人飯碗,人數太少亦難評估計劃成效。《每日郵報》指言辭強硬,令業界也感到意外。

2 - Willian is the first player to assist two goals on his Premier League debut for Arsenal since @RealRomfordPele in August 1992 against Liverpool. Provider. #FULARS pic.twitter.com/7RYsFaHRgn

— OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2020