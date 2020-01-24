NBA季後賽｜速龍搶七戰飲恨衛冕失敗　火箭前鋒侯斯違隔離令遭逐出賽區 (18:57)

由場數落後0：2走到搶七戰，速龍今早再鬥塞爾特人拉鋸至第4節，速龍一度追至只落後兩分，惟對手終在塔圖獨取29分兼12個籃板下，以92：87險勝晉級。速龍衛冕失敗，早前屢有驚喜表現的盧利，在這關鍵戰只貢獻16分、6個籃板及4次助攻，但季後賽表現仍獲塞爾特人主帥史堤芬斯讚賞，形容是執教以來最難纏的敵軍球員。

塞爾特人近4年三度殺入東岸決賽，22歲的塔圖在搶七戰至少取下25分、10個籃板及5次助攻，成為已故球星高比拜仁之後的史上第5人，將領軍鬥邁阿密熱火爭取再進一步。而從速龍轉投洛杉磯快艇的利安納，今早領軍面對丹佛金塊獨取36分，惟仍以105：111敗陣，在這場西岸次圈被追近至場數3：2。

而火箭前鋒丹尼侯斯違反聯盟隔離令，今日正式被逐出奧蘭多的「隔離泡泡」，今季不能再上陣。火箭場數落後洛杉磯湖人1：3，明早一戰雪上加霜。賽會在聲明稱，侯斯容許外人進入其房間數小時，有違防疫措施；美媒報道，他當時邀請一名女檢測人員到房間。

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