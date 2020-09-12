美網決賽｜平權鬥士大坂直美誓再封后　艾莎蘭卡劍指產後首「貫」　 (19:57)

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美網開賽前夕，美國爆發新一輪反警暴浪潮，擁黑人血統的22歲日籍星將大坂直美，高調退出辛辛那提公開賽以示支持；雖然最終「U-turn」續戰，但沒放棄聲援平權。她上周戴着印有與警暴有關的黑人死者名字，挾4號種子身分亮相，並表示：「我帶了7個口罩，仍不足以填上所有受害者的名字。我希望戰至決賽，讓大家看到更多名字。」Breonna Taylor、Elijah McClain、Ahmaud Arbery、Trayvon Martin、George Floyd、Philando Castile，大坂直美明晨將戴着第7個口罩，迎來今屆第7仗，力爭繼2018年後再度封后。

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另一邊廂，31歲的白俄羅斯籍媽媽級名將艾莎蘭卡，自2017年產子後首晉大滿貫單打決賽，將爭取首度揚威美網女單。前日被艾莎蘭卡淘汰的「細威」，追平24項大滿貫紀錄受阻，但仍佩服這名老對手：「我本來不清楚她的狀態，但她相反；每次我們交手，她都達到前所未見的水平。希望她繼續前進，她是那種你會支持到底的人。」

男單4強方面，5號種子、德籍好手阿歷山大薩維利夫在落後兩盤下，落後兩盤下以6：3、6：4、6：3反勝西班牙籍的布斯達，首闖大滿貫決賽。他將和好友兼2號種子堤安姆合演「90後對決」，爭做大滿貫新王；堤安姆在4強以局數6：2、7：6、7：6淘汰3號種子麥維迪夫。

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