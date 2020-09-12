新冠肺炎｜體院明起檢測千人以決定解封安排　否認為政府湊數 (17:57)

體院自7月29日起再度封關，但第三波疫情近日緩和，主席林大輝稱前日已就體院全民檢測拍板，而由政府安排是最快捷方便的做法：「最好的防疫措施就是檢測，是基本要求，希望全部甲級運動員、職員及教練都做檢測，得到數字才能考慮怎樣重新開放體院。」他稱，未來兩日朝8晚8在體院分批作首次檢測，之後亦會每周持續測試，但沒下一步行動的確實日子，因為取決於獲得檢測結果的時間及政府協議。體院亦要申請豁免，希望容許運動員在室內訓練時不戴口罩，以及開放體院泳池。

政府將負責今次檢測及指定化驗機構，林大輝稱目標是體院上下約1000人，不擔心反應未如理想：「相信經過解釋，經過了解後，他們會參加。假如教練不參加，他的行為會令運動員感到不安，我想大家會識得權衡當中的輕重。」對於有體院職員質疑檢測為政府「湊數」，亦有運動員質疑在院內封閉逾一個月，仍要接受檢測的原因，林大輝稱體院亦接受合格的私人檢測機構證明，確診個案將由政府處理，強調體院無責任為政府全民檢測「湊數」。

體院院長李翠莎補充，倘體院重開，甲級全職運動員會先獲准進入，疫情緩和後，檢測將納入兼職或學生運動員，令他們亦可重投訓練。對於近月桌球及羽毛球隊先後放棄到外地出賽，副院長蔡玉坤表示運動員健康是首要考慮，而他們當時是根據比賽地點的疫情風險，以及賽會的隔離泡泡安排而決定。

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