游泳｜戰勝新冠病毒渡英倫海峽　港人麥震江欲再創冰水泳紀錄 (08:39)

麥震江（CK）事前預測挑戰全程為50公里，受洋流影響，最終游了逾54公里，加上突如其來的胃部不適，過程較預期中困難。他憶述當日最艱難的一段落在後半程，對體力和意志考驗極大，幸好教練從旁激勵：「完成首10小時後，我要加速衝刺直至終點，教練在船上大喊『你能做到的，這只在乎意志』。沒有他，我根本不會有此挑戰。」

然而相比當日過程，事前或才是真正考驗。游過英倫海峽需預訂領航人員，CK原本最快明年才進行挑戰；但今年3月他確診新冠病毒後，收到通知可提早於今年10月挑戰。當時他有微燒等病徵，正隔離28日，擔憂病毒有損體能，最終決定放手一搏：「我選擇放下恐懼，提早接受這次挑戰。我相信只要你想，凡事總有方法成真。」

他自覺是幸運的一群，身體機能未受疫症影響，但認為大眾對病毒的恐懼，比疫症本身更具破壞力。他稱今次挑戰的目標之一，就是想勉勵港人：「社會總有人旨在製造恐懼，以達到一己之欲。希望可讓香港人看到，只需策略、耐性、努力和時間，總有機會打破困局；要看穿生活中的恐懼，而不是被它支配。」

據英倫海峽游泳協會（Channel Swimming Association）紀錄，CK是目前唯一完成此創舉的香港泳手，而他今年初亦以蝶式游畢1英里冰水泳，成歷來男將首人。他說只有經濟許可，自己仍有很多「愚蠢的目標」，下一個或是挑戰在低於攝氏1度的水溫，完成1英里冰水泳。

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