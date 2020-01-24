西甲｜美斯《FIFA21》續成最強球員 巴利能力值大減與武磊相若 (20:13)

《FIFA21》將於下月6日上架，登陸各大遊戲平台，並在昨日率先公布首100名能力值最高的球員。巴塞隆拿前鋒美斯繼續技壓群雄，C朗及羅拔利雲度夫斯基則緊隨其後。同樣得91分的奇雲迪布尼及巴黎聖日耳門射手尼馬，則分別位列第5及第6位。利物浦球員方面則以有90分華基爾雲迪積克排名最高，以1分落後馬德里體育會門將奧比歷排第7位。部分在上季表現出色的球員在新作亦脫胎換骨，其中拉素射手恩莫比尼排第30位，比舊作上升40位，與祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿和國際米蘭門將漢丹洛域等「大躍進」；皇家馬德里翼鋒夏薩特等則退步，數值不及沙治奧拉莫斯及賓施馬等隊友。

《FIFA21》公布數值後，隨即引起網民熱議，其中不少球迷指美斯技壓群雄實至名歸，但有人指羅拔利雲度夫斯基上季表現更勝前者，質疑遊戲開發者對足球一知半解。有網民亦發現在前作有90分的皇家馬德里前鋒加里夫巴利，能力值大減至79分，與效力愛斯賓奴的中國隊前鋒武磊相若。

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