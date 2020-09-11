美網｜細威24「貫」夢碎 艾莎蘭卡贏媽媽級對決 鬥大坂直美爭后 (14:40)

今早這場媽媽級球手對決，38歲的細威先贏一盤6：1，但之後艾莎蘭卡加強正手穩定性，以6：3追平。莎蓮娜一度在決勝盤治理左足踝，跑動放慢。艾莎蘭卡再贏一盤6：3，首次在大滿貫淘汰細威，粉碎對方爭奪第24項大滿貫單打錦標的美夢。連續4圈打足3盤的細威，今場亦只開出6球Ace，僅追平個人創下的單屆美網紀錄。

31歲的艾莎蘭卡勝出一刻相當激動，對於相隔7年再晉大滿貫決賽，她笑稱「7」是自己最愛的數字，感覺如命中注定。她又希望這場媽媽對決，啟發更多女性追夢：「你不能把自己局限在單一事情，生活中仍有很多可做的事。母親是我最重要的身分，但我也網球手，是球場上的鬥士。希望世界各地的女性知道，她們可以做任何事；難如母親角色也能勝任，也就能應付任何事。」

至於前屆冠軍大坂直美，則在另一場4強憑較佳接發球及少失誤，以盤數7：6、3：6、6：3擊敗主場的巴拉迪。這名日籍球手兩周前亦晉身辛辛那提賽決賽，但因傷棄戰，令艾莎蘭卡自動奪標。

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