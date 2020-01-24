法甲｜PSG最多缺7染疫球員　召5新秀征朗斯　陣容勢面目全非 (22:55)

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PSG於8月23日歐聯決賽負拜仁慕尼黑，亦由於此，令其法甲首戰一拖再拖，其間屋漏偏逢連夜雨7將染疫，分別是攻擊手基利安麥巴比、尼馬、迪馬利亞、莫路伊卡迪、中場里安度柏利迪斯、守將馬昆奴斯哥利亞及門將基羅拿華斯，一度傳出作客朗斯需再延期，法甲賽會卻決定明晨舉行。

PSG主帥杜曹面對兩難，其一是人腳不足需納入5名青年軍，預料近季甚少上陣的謝斯洛迪古斯、巴塞青訓的17歲中場沙維西蒙斯將披甲；其二是前鋒卡雲尼、祖普莫亭及後衛堤亞高施華已離隊，27歲門將艾路拿今晨（10號）也外借英超升班球隊富咸，而另一門將沙治奧列高則暫未符合上陣資格，遂被迫起用年僅20歲的馬辛保爾卡把關。好消息是中招的安度柏利迪斯與馬昆奴斯哥利亞據報已可候命，但未必獲派上陣。

朗斯曾在1998年取得隊史唯一一個法甲冠軍，之後在聯賽打滾居多，更在2015年包尾降落法乙，今季才再戰法甲。朗斯上場聯賽是上月尾在首戰以1：2敗走尼斯，今仗有左閘希達拉停賽，中場施高科芬拿上陣成疑。

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