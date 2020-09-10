足球｜亞協盃因疫情宣布取消 傑志聚焦港超復賽 (19:02)

受疫情影響，今屆亞協盃多次延期，在7月初曾公布分組賽延至10月底至11月初舉行，並縮減淘汰賽賽程，但兩個月後，AFC今午宣布，考慮到亞協盃涉及5個賽區及所需協調工作，包括入境及檢疫等安排，以及疫情造成的不可抗力因素，亞協執行委員會只能遺憾地宣布取消2020年的亞協盃賽事。

今屆亞協盃在上季港超冠軍和富大埔在5月底申請退賽後，上季足總盃冠軍傑志成香港唯一參賽球隊，原本代大埔直接晉身東亞區I組，原定對澳門的澳科鄒北記，以及附加賽蒙古的烏蘭巴托城對中華台北的台電FC之勝方。

至於亞冠方面，AFC落實東亞區比賽延至11月15日至12月13日內完成，決賽延至12月19日於西亞地區一場定勝負。

另外，香港女足門將吳卓蔚上月底落實加盟台灣木蘭聯賽球隊台中藍鯨後，這名23歲香港女足正選門將向本報確認，昨午已收到簽證等文件，將於明早出發登機赴台中，在兩周隔離後，預計最快本月底在新東家重投操練。

吳卓蔚表示，昨午收到簽證文件，今早接受新冠病毒檢測及即晚有結果後，明早就會登機出發往台中市：「終於等到這一刻，都期待了很久，雖然趕不及參與聯賽（19日煞科），但會留在酒店睇直播支持新隊友。」她補充，抵達當地才知悉能否以香港短期商務旅客身分，抵台只需7天檢疫期，若可將能提早歸隊。

台灣木蘭聯賽於下周六聯賽煞科，藍鯨於本周六對花蓮合演榜首大戰，餘下兩輪落後5分的藍鯨，該仗必須擊敗對手才可保住衛冕一線生機。木蘭聯賽盃於下月底舉行，是吳卓蔚目標爭取上陣的賽事。

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