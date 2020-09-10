港超｜林嘉緯或返流浪　勢任隊長兼披10號戰下季港超 (19:52)

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林嘉緯今季季中由東方龍獅轉投富力R&F，效力不足半季便離隊，有傳富力曾重邀他參加復賽，但最終未有成事。林嘉緯接受本報查詢時稱，重返流浪機會近九成，但一切尚未落實，回歸考慮到是協助母會，以及已35歲，踢波心態已有轉變跟昔日不同。

李輝立（Philip）透露，嘉緯將簽約一年，並將披10號球衣的「流浪icon」號碼及委任隊長，冀以其經驗帶領小將成長，並會指導梯隊。Philip承認，流浪給予嘉緯的薪酬顯然不及其他大球會，對方願意放下身段減薪回歸，反映對母會有一定感情，他補充：「如果林嘉緯之後有其他球會給予更好條件，我係會成人之美。」他補充，其餘新加盟球員，還有佳聯元朗的姚浩明、黃晉軒及鄧子均，以及理文的周家樂。入籍中堅基藍馬會留效及將返港下周歸隊，並在疫情重創經濟下，或僅聘用3名外援，上季效力的巴辛則仍在考慮之列。

李輝立續道，流浪已連同另一未有參加復賽的香港飛馬及升班馬晉峰，去信香港足球總會爭取場地復操，足總回覆將安排職球員接受病毒檢測，惟場地仍有待政府指示才能獲場訓練。

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