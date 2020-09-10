F1︱維迪踢走佩雷斯　下季投新隊雅士頓馬田　法拉利本周千場出賽 (18:35)

維迪在開季前宣布季尾離開法拉利，他在賽點的聲明中稱感受到車隊班主史度爾爸爸的全力投入，又說：「我仍然很熱愛F1，動力源自力爭前列排名，而與雅士頓馬田合作做這件事，是一份榮譽。」33歲的維迪將效力第5支車隊，賽點方面僅透露雙方簽約不只一年。

佩雷斯則結束與賽點的7年關係，他前年協助史度爾父親入主賽點前身的印度力量，卻今次被踢走，他表示暫時沒有後備計劃，傳媒則將他與愛快羅密歐及哈斯車隊扯上關係。

F1明日於意大利續戰，其中法拉利為慶祝車隊第1000場格蘭披治，戰車「拉花」將復古，參考70年前的第一代F1，平治方面亦會將安全車噴上紅色塗裝致敬。

本周的塔斯肯站是首站容許車迷現場觀看的賽事，預計正賽日有3000人入場，在法拉利的測試地點梅哲路賽道舉行。賽道直路較短，相信能修飾這支主場車隊今季馬力不足的弱點。

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