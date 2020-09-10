英超｜黑雙煞點評入球接班人　指馬迪爾需更穩定　寄語格連活特謙卑改進 (15:44)

馬迪爾、拉舒福特及格連活特上季各賽事為曼聯分別攻入23球、22球及17球，3人共取62球。作為前輩的高爾及約基，在Now TV與曼聯官方電視MUTV安排下與香港傳媒訪談中，寄語3名師弟要專注繼續改善和進步。高爾說，3人上季表現都有進步，其中馬迪爾更踢出加盟5季以來表現最好的一季。約基稱，3人已取得一定成功，亦指馬迪爾已達一定水平，但需要表現穩定：「效力曼聯的前鋒不只需要入球能力，還要有穩定表現。我希望馬迪爾下季再進一步，更多入球、更穩定。」

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年僅18歲的格連活特上季冒起，最近首次為英格蘭大國腳上陣後，場外卻惹上麻煩暫被逐出國家隊名單。高爾建議後輩要好好享受比賽繼續進步，約基則建議要保持謙卑力求改進，領隊蘇斯克查需協助他繼續成長：「格連活特與蘇斯克查有不少相似之處，蘇斯克查知道如何幫助他，他的天份非常高，只要繼續專注在足球事業上，必定成就斐然。」高爾又指，足球隨時代改變，現今前鋒負責的工作，很少是傳統9號純入球的射手，更像組織進攻能力兼備的10號球員，像他們當年雙箭頭陣式亦已很少見。

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曼聯今季收回青訓產品甸恩軒達臣，將與迪基亞爭門將正選。約基稱，這令紅魔門將位置更添信心，蘇斯克查將要面對幸福的煩惱：「我認為曼聯同時擁有3名世界級門將而高興。」高爾也稱，若他是領隊，會很高興有這兩名門將同在陣中。

英超周六開鑼，曼聯因上月出戰歐洲賽，在下周第二輪主場對水晶宮才登場。香港今季續由Now TV取得獨家直播權，直播全季380場賽事，每周有兩場會以4K畫質播放。

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第二周4K直播賽事

曼聯vs.水晶宮 now611台 9月20日凌晨00：30 直播

車路士vs.利物浦 now611台 9月20日晚上23：00直播