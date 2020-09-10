英超｜黑雙煞越洋受訪信蘇帥可奪冠 簽雲迪碧克如三冠球季添良性競爭 (12:15)

同樣48歲的高爾和約基在90年代末效力曼聯叱咤風雲，這對經典拍檔在Now TV與曼聯官方電視MUTV安排下與香港傳媒訪談。上季是蘇斯克查執教曼聯的首個完整球季，在英超復賽後來居上取得第3，獲得新季歐聯資格，高爾承認同期隊友會成為曼聯領隊，是意料之外：「他當年比較安靜，但是相當友善的人，現亦正帶領曼聯走向正確方向。」約基也稱，蘇斯克查效力曼聯多年，了解球隊精神，暫未想到有其他名宿能勝任此位置：「他是適合人選，有力帶領球隊更進一步，若可贏得一、兩項錦標，將會在曼聯成為獨特的傳奇。」

「黑雙煞」表示，曼聯在疫下後上以前4完季，雖在3項盃賽均4強止步，惟已是不錯的成績。高爾說：「疫情停賽前，相信沒有太多人認為我們能打入前四，希望今季表現能夠更好。」約基亦對今季感樂觀：「毫無疑問波基斯費南迪斯為球隊帶來很多正面影響，我對今季感樂觀，希望球隊能夠捧起一些獎盃。」

曼聯本月從阿積士簽入雲迪碧克，剛歸隊與新隊友見面及操練。高爾和約基均認為，這名23歲荷蘭隊中場具備質素，可帶來良性競爭，就像1999年三冠王球季，曼聯前場也有他們與蘇斯克查和舒寧咸爭正選。高爾亦讚蘇帥增兵眼光獨到，是往正確方向其一要素。

對於巴塞隆拿球星美斯傳過有意轉戰英超，高爾說起初看新聞時也不敢相信，他和約基也稱想看美斯在英超演出，但二人都認為以現時情况，該阿根廷隊球星似乎留在巴塞掛靴機會較大。

英超周六頭場為阿仙奴作客富咸，曼聯因上月出戰歐洲賽，在下周第二輪主場對水晶宮才登場。香港今季續由Now TV取得獨家直播權，直播全季380場賽事，每周有兩場會以4K畫質播放。

首周4K直播賽事

富咸vs.阿仙奴 now611台 周六（12日）晚上19：30 直播

利物浦vs.列斯聯 now611台 周日（13日）凌晨00：30 直播

第二周4K直播賽事

曼聯vs.水晶宮 now611台 9月20日凌晨00：30 直播

車路士vs.利物浦 now611台 9月20日晚上23：00直播

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