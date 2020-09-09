轉會︱意媒:祖雲低價購蘇亞雷斯　網民批操練「跑唔郁」（有片） (22:52)

蘇亞雷斯的淨轉會費雖低，但《米蘭體育報》稱浮動條款值1300萬歐元（1.18億港元），一半與祖雲的歐聯成績掛鈎。交易只餘一個障礙，就是球員能否通過意大利文B1級3測試，從而獲意國護照以本土球員註冊，報道稱阿蘇要延至下周三才考試。這名烏拉圭隊前鋒近日一直在巴塞操練，但有網民貼出部分片段，批評他笨重「跑唔郁」。

巴塞有美斯及古天奴第2次病毒檢測呈陰性，今午與戰畢國際賽的布斯基斯、安素法迪歸隊操練。守將烏姆迪迪及新援比真歷亦戰勝新冠病毒，料日內會合大軍。皇家馬德里則有中場艾斯高足踝受傷，料缺陣西甲對皇家蘇斯達的首輪賽事。維拉利爾後衛艾拔圖摩蘭奴近日友賽更令左膝重傷，料長唞半年。馬德里體育會則正式由大連人回購翼鋒恩歷克卡拉斯高，雙方簽約4年。

另外，西班牙Cope電台稱，西甲賽會與西班牙足總再鬧不和，事源賽會想保持上季復賽後周五及周一續有比賽，足總反對，威脅不派球證執法。

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