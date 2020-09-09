國足｜中國足協青訓大綱列小將優缺點　入籍兵李可欲當國足隊長征世盃 (21:07)

該會上載題為《中國足協青少年訓練大綱》的文件，全文長達74頁，詳列訓練方式、理念等，當中球員優缺點成為中國網民話題。該會列出5項小將優點，包括技術具特點、戰術領悟力高、身形佔優、肯吃苦及球員之間溝通佳。然而缺點亦有5項，包括批評他們的戰術意識水平偏低、爆發力不及國際水平、傷病多、缺自信，亦描述這一代球員語言能力及團隊合作等方面較差。

文件提及不少針對性訓練內容，希望藉此徵集公眾意見。不過，內地網民不乏謾罵聲音，有人將矛頭指向足協「官僚作風嚴重、黑哨」等，亦有人稱青訓隊沒對抗性，倒不如轉行打乒乓球。

另外，27歲中國隊入籍兵李可近日接受法新社訪問，承認入選英格蘭隊機會不大，為延續足球生涯決定轉籍國足。他又表示，父母一度擔心他要放棄英國護照，但母親是中國人的他稱，考慮再次申請英國護照機會等因素下，決定轉戰中國球壇。

李可曾為阿仙奴征戰英超，去年初入籍國足，今季續為北京國安征戰中超。被問及會否希望打入2022年世界盃，他笑稱：「任何事都可能發生，這亦當然會令人開心，若對上英格蘭隊，亦會非常有趣。我亦希望當上隊長，屆時卡尼為英格蘭隊任隊長，這樣的對碰很特別。」

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