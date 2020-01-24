英超｜迪布尼首奪PFA英格蘭足球先生　阿諾特膺青年最佳看齊謝拉特 (20:13)

年度最佳球員最後6強中，利物浦佔4席，但迪布尼最終突圍首次奪獎，為曼城歷來第一人，亦是繼2014/15球季的夏薩特後，再有比利時隊球員當選。迪布尼上季以20次助攻成英超「助攻王」，上月獲英超賽會選為最佳球員。

阿歷山大阿諾特擊敗拉舒福特、譚美阿巴謙等，首膺PFA最佳青年球員，對上一次有紅軍球員奪此獎項，已是2000/01球季的謝拉特，當時阿諾特只得兩歲。21歲的阿諾特連續兩季入選PFA最佳11人，後防拍檔華基爾雲迪積克和安德魯羅拔臣同樣入選；門將位置由般尼的尼克普比奪得，李斯特城亦有占美華迪和蘇恩古兩將入圍，反觀曼聯及殿軍車路士均食白果。

2019/20球季PFA主要得獎名單

最佳男球員：奇雲迪布尼（曼城）

最佳女球員：Beth England（車路士）

最佳青年男球員：阿歷山大阿諾特（利物浦）

特別嘉許獎：拉舒福特（曼聯/因扶助貧窮兒童工作）

男子最佳11人：尼克普比（般尼）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、華基爾雲迪積克（利物浦）、蘇恩古（李斯特城）、安德魯羅拔臣（利物浦）、奇雲迪布尼（曼城）、大衛施華（曼城）、佐敦軒達臣（利物浦）、占美華迪（李斯特城）、奧巴美揚（阿仙奴）、沙迪奧文尼（利物浦）

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