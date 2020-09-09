三獅醜聞｜英媒:兩新星收買酒店員工　受邀女子稱科頓隱瞞有女友 (19:06)

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20歲的科頓與18歲的格連活特，周一作客冰島隊後，邀請兩名當地女子返酒店房間，其中一名女子上載短片，令醜聞曝光。這對英格蘭隊新星上演地標戰後，即被逐出三獅大軍。球隊今晨轉戰丹麥隊，多間英媒爆出更多細節，《太陽報》表示，二人收買一名酒店員工，因而在防疫措施下仍能把女子帶到房間。其中一名女子再拍片自白，承認令事件曝光的短片，是由她拍下，又稱科頓沒有提及自己有女友及小孩。

修夫基在對丹麥隊一仗後，再被問到對兩名小將的看法，依然難掩怒火：「我與他們對話，他們明白行為不可接受，即使沒有疫情，在比賽前有此等行為，都一樣不能接受。他們需要受到教訓，亦要學習如何再予人信心。」不過，修夫基又稱二人已汲取教訓，現時需扶助他們重新振作。

三獅隊長卡尼亦表示，已向後輩發短訊，希望他們從錯誤中學習。球隊今仗有基亞利殊等上演國家隊地標，卡尼在補時幾乎絕殺，但被丹麥隊的馬菲亞斯佐真遜護空門。他稱試陣下能炮製幾次入球機會，表現已算不俗。

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