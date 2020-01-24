歐國聯｜助葡軍取勝兼成歐洲第一人　數讀C朗國際賽101球（附精華） (15:42)

葡萄牙隊球星C朗上輪因傷避戰，今仗復出搶盡風頭，上下半場各建一功，領球隊零封瑞典隊，個人亦在國際賽累積101球，為歐洲球壇歷來首人達「100+」里程碑，續追伊朗隊名宿戴伊（Ali Daei）的109球紀錄。瑞典隊曾被C朗7次射破大門，為水平較高的球隊中最多，荷蘭隊則有4次，但C朗從未在英格蘭隊、巴西隊、德國隊，以及今屆歐國聯同組的法國隊身上取得入球。

數讀C朗國際賽101球

場地：主場（41球）、客場（35球）、中立場（25球）

方法：頭槌（25球）、左腳（22球）、右腳（54球）

位置：禁區內（80球）、禁區外（21球）

死球：罰球（10球）、12碼（11球）

最多入球的年份：2019（14球）、2016（13球）、2017（11球）、2013（10球）

同組另一場「世界盃決賽翻版戰」，法國隊先落後一球下，憑基沙文及對方門將利華高域「擺烏龍」，半場反超前2：1。易邊後，克羅地亞隊由比卡奴扳平，但基沙文為法國隊再獻助攻，守將烏柏美卡奴射入，加上基奧特極刑中鵠，奠定4：2勝局，繼前年世盃決賽後，再以相同比數擊敗「格仔軍團」。

此外，比利時隊有巴舒亞伊「起孖」，以5：1大炒作客的冰島隊，兩戰全勝續排在A2組榜首；英格蘭隊和丹麥隊互交白卷後，以1勝1和居次席。

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