西甲︱美斯回歸巴塞操練　下周友賽勢返賽場　迪比認獲地上最強垂青 (22:38)

美斯重返球會訓練場，惟需等待次輪病毒測試結果，因此未有與隊友操練，而是單獨運球提升狀態；被指將加盟祖雲達斯的蘇亞雷斯其後亦現身。巴塞將於周六友賽西乙的塔拉戈納，美斯據報將休戰，或需至下周四另一場友賽迎戰基羅納，方有望重返賽場。

與此同時，巴塞新帥朗奴高文亦着手收購新兵，傳獲垂青的荷蘭國腳迪比，今晨於歐洲國家聯賽A1組迎戰意大利隊正選攻堅，惟最終以0：1敗陣。這名26歲里昂射手回應轉會傳聞時稱：「我將返回球會報到，再了解事情發展。我只知道巴塞對我有興趣，但現階段不知道太多。」荷蘭傳媒指巴塞出價2500萬歐元（約2.5億港元），加上迪比與里昂只餘1年合約，令他有望登陸魯營球場。巴塞據報亦有意收購曼城後衛艾利加西亞，法國隊後衛烏姆迪迪或成球隊交易籌碼。

意大利隊今晨在歐國聯憑中場尼高路巴列拿奠勝，但尼高路辛尼奧路完半場前受傷退下火線。這名羅馬中場證實左腳前十字韌帶受傷，是繼今年1月後右腳相同位置再度重創，或休戰至明年2月。挪威隊則在B1組開齋，以5：1大勝主場的北愛爾蘭隊，多蒙特射手艾寧夏蘭特梅開二度。

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