轉會:有片｜占士洛迪古斯投愛華頓　與安察洛堤第三度合作　錫菲聯添3將 (21:18)

占士洛迪古斯對加盟愛華頓感到雀躍,他在社交網站Twitter表示:「這是我的新挑戰和新階段。我很高興,渴望開始,而且充滿野心、奉獻精神和忠誠。」今次是愛華頓今夏第3簽,之前兩名新兵分別為馬賽左閘尼高古和拿玻里中場阿倫盧利奧。

占士成名於2014年世界盃,賽後由摩納哥轉會至當時由安察洛堤執教的皇馬,但肥安翌年離隊,占士漸不受包括施丹在內的其他教練重用,在2017至19年更被外借至拜仁慕尼黑,再與肥安合作;總計占士為皇馬上陣125次入37球。

另外,錫菲聯今日一口氣添入3名新兵,分別是英冠球隊打比郡的後衛麥斯路維及積頓保利,並從車路士借來可司職防中或後衛的艾芬安柏度。至於紐卡素昨日從般尼茅夫簽入鋒將哥林威爾遜後,今日再落實免費簽入與般茅約滿的中場賴恩費沙。

相關報道:港超︱傑志助教盧比度離隊 3月成港球壇確診首例 曾漏報配偶外遊

其他報道:歐國聯|麥巴比染疫無緣世盃翻版戰 確診前完成操練 PSG勢押後戰法甲

🗣 | Calling all Evertonians: @jamesdrodriguez has a special message for you… 💙 pic.twitter.com/goYCmj5szL

— Everton (@Everton) September 7, 2020