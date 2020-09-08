美網｜司線員被打中後接死亡恐嚇　佐高域籲球迷勿錯怪好人 (19:07)

佐高域被美網取消資格，事後道歉，被擊中的司線員遭球迷起底，有人指其兒子於多年前一場單車意外身亡，因而對她發出死亡恐嚇，稱她即將再與兒子見面。眼見司線員被球迷欺凌，佐高域在社交網發聲：「感謝大家的支持，但不要忘記，那位司線員亦需要大家關心。她沒有做錯任何事，請大家一同成長。」

佐高域又透露已離開美國返回歐洲，料為備戰月底開打的另一大滿貫，在法國網球公開賽爭標。世界一姐巴迪同日宣布，因擔心染疫及影響往後訓練，放棄在法網衛冕；她早前已退出美網。

另外，世界排名第3的奧地利籍球星堤安姆，今日於美網淘汰20歲的加籍球手艾利亞施米，躋身男單8強，將鬥澳籍球手迪文亞；「細威」莎蓮娜威廉絲亦闖女單8強，將與保加利亞籍的柏朗高娃爭晉級。

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