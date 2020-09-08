三獅醜聞｜科頓為帶女子返酒店公開道歉　料與格連活特無緣4場國際賽 (17:53)

這宗醜聞於英格蘭隊作客勝冰島隊後發生，格連活特其後刪除社交網賬號，20歲中場菲爾科頓向英軍主帥修夫基、職球員、支持者和曼城致歉：「我做了一個錯誤的決定，這行為未達我個人預期的標準。」他又稱自己雖然年輕，「但也明白對英格蘭隊和曼城須有份責任感」。格連活特今日（8日）亦發聲明道歉，承認行為不負責任，承諾會改過。修夫基斥責兩人行為幼稚，並稱為防兩人與球隊有接觸，必須即刻決定棄用他們。

曼城發聲明斥科頓行為「完全不當」，曼聯亦對格連活特感失望，料這名新星會被秋後算帳。據報由於科頓與18歲的格連活特違反冰島隔離令，各被當地警方罰款1300萬鎊（約1.3萬港元）。兩人已在英國時間周一晚上返回英國，料不用隔離，可以參加曼城和曼聯的訓練。

英國《太陽報》則報道，兩人在國家隊地標戰後即爆出醜聞，會被英足總處分，包括被罰禁止參加4場國際賽，依次是周三凌晨歐國聯作客丹麥隊、下月主場友賽威爾斯隊、歐國聯迎戰比利時隊及丹麥隊。

此外，曼聯後衛哈利馬古尼昨已復操。他早前在希臘度假期間襲警及行賄等罪名成立，先被判緩刑再獲准重審，但事件已令他被踢出英格蘭大軍。

相關報道：歐國聯︱格連活特與科頓被踢出英軍 涉帶女性入酒店房 違冰島隔離令

其他報道：港超︱傑志助教盧比度離隊 3月成港球壇確診首例 曾漏報配偶外遊