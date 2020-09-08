港超︱傑志助教盧比度離隊　3月成港球壇確診首例　曾漏報配偶外遊 (16:39)

43歲的盧比度於2010年從西班牙來港，加盟傑志後帶領球隊重奪失落47年的聯賽冠軍，並獲2010/11球季香港足球先生，2012年退役後任傑志足球學院教練，翌年起成為一隊助教兼足球學院技術總監，效力「藍鳥」達10年。傑志得悉盧比度太太確診後，安排70名職球員接受病毒測試，悉數呈陰性反應。傑志補充，雙方在同意解除合約下結束合作關係。另外，2月加盟港足入籍前鋒高梵，亦已約滿離隊，最終僅在一場賽事列大軍名單，但未有上陣。

港超復操方面，富力R&F在上周五復操後使用九龍灣公園球場，富力主教練楊正光確認球會曾去信香港足球總會，不滿場地安排，認為應至少安排各隊輪流使用真草訓練場。他稱，足總反映屬政府安排，對此無能為力，球隊表示理解及接受，並補充足總已「好幫忙」：「如訓練場地缺少用具如額外的龍門框，都是由足總借出，球員亦逐漸適應訓練場地，會投入積極備戰。」

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