歐國聯︱格連活特與科頓被踢出英軍　涉帶女性入酒店房　違冰島隔離令 (20:26)

冰島傳媒DV今日除發布一段格連活特及科頓在酒店的影片外,亦引述其中一名女事主,聲稱她與其中一名球員已交談多日,但不知道這樣或違反當地隔離令。格連活特及科頓沒出席今日的英軍操練,《泰晤士報》及《每日郵報》均指,二人不會隨隊出發丹麥,已被踢出歐國聯A2組第2輪的大軍。

格連活特及科頓齊於上仗對冰島時,首次為英格蘭大國腳上陣,報道指影片拍攝的時間是賽後。「三獅軍團」早前亦有守將哈利馬古尼在希臘涉嫌襲警罪成,被主帥修夫基棄用。

相關報道:歐國聯|C朗被螫傷缺陣 無阻葡萄牙炒格仔軍 史達寧麥巴比各為英法奠勝

其他報道:歐國聯︱西班牙主場大勝 安素法迪膺隊史最年輕入球者 德國兩屆賽事6戰不勝

Video of Foden and Greenwood bringing girls to the hotel 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BoSBpvnSZY

Phil Foden + Mason Greenwood will not travel with rest of England squad from Iceland to Denmark this afternoon after breaking bubble in Reykjavik with girls. Gareth Southgate to confirm shortly.

— Martyn Ziegler (@martynziegler) September 7, 2020