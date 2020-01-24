歐國聯︱西班牙主場大勝　安素法迪膺隊史最年輕入球者　德國兩屆賽事6戰不勝 (17:53)

安素法迪上周對德國隊時演地標戰，半後入替但食詐糊，今晨（7日）首次正選。在西班牙隊長沙治奧拉莫斯開賽29分鐘內梅開二度後，法迪在32分鐘左路扣過首衛，禁區頂起腳射中遠柱內柱彈入，以17歲311日之齡，成為西軍最年輕入球者。另一翼鋒、曼城新兵費倫托利斯亦大國腳首次建功，於84分鐘埋齋。

全場佔優的西班牙終大勝烏克蘭4：0，兩戰4分壓過對方，升上歐國聯A4組榜首。今季在巴塞隆拿屢破紀錄的法迪，賽後稱會對今日珍而重之：「我會找所有隊友在這件球衣上簽名，然後將它掛在牆上作紀念。」助攻法迪的左後衛利古朗則末段受傷，或影響他今夏離開皇家馬德里。

上周賽和西班牙隊的德國隊，則仍未打開歐國聯勝利之門。雖然他們作客瑞士隊由中場根度簡先開紀錄，但被對方逼和1：1，連同上屆賽事，在歐國聯6戰只得4和2負。

另外，B2組捷克隊將明晨迎戰蘇格蘭隊，但因有職員感染新冠肺炎，需全隊隔離。歐洲足協指比賽如期，令主隊補選全軍，新23人大軍中只得兩人有大國腳經驗，亦要由U18梯隊教練領軍。

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