美網︱網壇DQ有前科　細威辱罵及基茲奧斯發脾氣咎由自取 (15:44)

網壇「DQ」往例

2019年羅馬大師賽： 基茲奧斯（澳洲）

向來脾氣火爆的基茲奧斯，在2019年羅馬大師賽次圈踢水樽、怒擲球拍和椅子，被當場取消資格，其後追罰2萬歐元（約18萬港元）及沒收該年度賺取的獎金。

2017年台維斯盃： 沙普華路夫（加拿大）

當時17歲的沙普華路夫出戰16強賽，被「破發」後大怒將球大力打出，誤中主裁判左眼，結果被裁判長取消資格，保送對手英國隊以場數3：2入8強。

2009年美國公開賽：莎蓮娜威廉絲（美國）

「細威」在4強對「阿金」克莉絲達絲先失一盤，次盤再落後至局數5：6時，因不滿司線員的裁決而出言辱罵，結果被取消資格兼罰款8.25萬美元（約64萬港元）。

1995年溫布頓錦標賽： 泰蘭高（美國）

男單世界排名最高達42位的泰蘭高（Jeff Tarango），在1995年溫網第3圈投訴裁判不果，憤而離場，結果被賽會取消資格。

1995年溫布頓錦標賽： 軒文 （英國）

前溫網男單4強分子軒文（Tim Henman）當時伙卑茨（Jeremy Bates）出戰男雙首圈，領戰盤數2：1，但軒文一次失分後怒將手上的球打出，擊傷正在拾球的球僮，結果被逐，成為進入公開賽年代後，首個在溫網被取消資格的球手。

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