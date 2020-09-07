美網｜佐高域發脾氣擊球 誤中司線員喉嚨 遭DQ事後道歉 (11:48)

佐高域今晨在16強對西班牙籍球手布斯達，原以為可輕鬆過關，但世事難料。這名塞爾維亞籍球星首盤被對手「破發」，落後局數5：6時，發脾氣將球打向底線，擊中一名司線員喉嚨，對方即時倒地並發出痛苦叫聲。佐高域立即上前慰問及道歉，司線員的傷處紅腫，表情狀甚痛苦，其後可自行步出球場。賽會討論約10分鐘後，宣布佐高域因做出欠體育精神的行為被取消資格，不會獲得任何排名積分及獎金，或被追加罰款。

佐高域離場後在Instagram向司線員道歉，表示會深切反省，藉今次事件成長。對手布斯達亦認為他並非有意，但支持賽會決定。不過，過去屢因與裁判爭拗或掟水樽被罰的「壞孩子」基茲奧斯，再次對佐高域有所不滿，在Twitter稱對方為小丑（Joker），又發起投票問道「若是我會被禁賽多少年」。

佐高域被取消資格，加上費達拿及拿度未有參賽，今屆美網或現新王。這名世界一哥近月亦一再捲入風波，今年6月在疫情下主辦慈善賽，結果演變成爆疫群組，連同他在內多人感染新冠病毒。他上月辭任男子職業網球聯會（ATP）球員議會主席，籌組新工會，但被拿度及費達拿指此舉是分裂球圈。

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