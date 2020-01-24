轉會｜巴塞為韋拿杜姆出價1000萬鎊遭拒　利物浦要求多付500萬鎊 (20:36)

29歲的韋拿杜姆與利物浦的合約將於明夏屆滿，《鏡報》報道，利物浦已告知巴塞，1000萬鎊報價不足以簽下韋拿杜姆，轉會費必須至少1500萬鎊才能成事。荷蘭傳媒報道，巴塞經已與韋拿杜姆及迪比經理人聯繫，預計未來數天分別向利物浦及里昂報價。

不過，《世界體育報》報道，朗奴高文雖心儀兩名同鄉球員，但巴塞高層更傾向引入跟利物浦傳聞已久的堤亞高艾簡達拿回巢。另邊廂，英超的狼隊落實簽入僅18歲的波圖新星法比奧施華，簽約5年，將披17號球衣，據報轉會費為3500萬鎊（約3.59億港元）打破球會紀錄。

法比奧施華亦繼迪亞高祖達、魯賓尼維斯、摩天奴、普丹斯、魯爾柏迪斯奧與般奴佐達奧等，成為狼隊第9名葡萄牙籍球員。狼隊表示，法比奧施華在全歐洲同齡球員中，技術及足球智慧均屬頂級，當事人則稱，不會被轉會費紀錄影響表現：「我認為轉會費紀錄並不重要，最重要是我能為球隊帶來什麼。我現在要做的是謙虛努力，向隊友學習和接受教練指導。」

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