C朗歸隊後如常隨葡萄牙隊練習，卻在上周三被蜜蜂螫傷右腳腳趾，受感染紅腫無法練習下，終無緣在波圖迎戰中場莫迪歷及拿傑迪錫缺陣的克羅地亞隊。惟C朗在看台支持隊友，並被拍攝到沒有戴口罩。葡軍藉祖奧簡斯路在41分鐘一記世界波打開紀錄，下半場迪亞高祖達及祖奧菲歷斯先後在國際賽開齋，以及安達施華補時埋齋，以4：1大勝有般奴柏高域破蛋的「格仔兵」，在歐國聯分組賽旗開得勝。

C朗自2018年11月以來首次缺席葡軍比賽，教練費蘭度山度士稱對方並非因傷避戰，而是由於受感染。費蘭度山度士說：「C朗將與我們一起出發瑞典，但我非常懷疑他下仗能否上陣。」同組的世界盃冠軍法國隊，憑基利安麥巴比於41分鐘在左路突破兩名敵衛防線，幾乎零角度一箭定江山，作客以1：0挫瑞典隊。於77分鐘退下火線的麥巴比稱足踝有點傷，但問題不大，可以繼世盃決賽後再碰克羅地亞隊。

英格蘭隊則在歐洲國家聯賽首輪，憑史達寧完場前的12碼，作客1：0險勝冰島隊旗開得勝，雙方各有一人領紅被逐。主隊於補時極刑宴客未能扳平，但英軍中場禾特普斯在敵軍主射前，疑在12碼點踩草皮。領隊修夫基稱沒看到情况，不會評論，但承認取勝是「僥倖及逃過一劫」。

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