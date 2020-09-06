美網｜隔離酒店開放舉辦婚禮　佐高域轟賽會防疫措施兒戲 (17:39)

美網今晨（6日）續於紐約的「隔離泡泡」閉門舉行，惟法籍女將米拉丹露域早前承認，曾與染疫的柏利打啤牌而成密切接觸者，賽會一度放行讓她續與意籍拍檔在女雙爭標。不過，二人今晨以頭號種子身分出戰前，名字突然在賽程上消失，賽會發言人其後稱二人決定退賽。美國有線新聞網絡（CNN）報道，賽會雖容許她續戰，但當地政府反對，認為球手應與其他市民一樣，嚴守密切接觸者須隔離的政策。

賽會應對球員確診引起連串風波，一哥佐高域昨晨男單打入16強後，亦炮轟賽會措施兒戲：「柏利確診要退賽，但曾與他緊密共處的球手，又可繼續比賽，賽會的處理手法前後矛盾。」他又透露，球員入住賽會酒店後須隔離，亦要嚴守防疫措施，但酒店開放予公眾，甚至見過多個婚禮派對如常舉行。

佐高域周一凌晨出戰西班牙籍球手布斯達，料可輕鬆打入男單8強。2號種子、奧地利籍的堤安姆今晨則以盤數3：1，擊敗佐高域的克羅地亞同胞施歷，躋身16強。女單方面，「細威」莎蓮娜威廉絲苦戰3盤，決勝盤以6：2挫美籍後輩史堤芬絲，與白俄羅斯籍名將艾莎蘭卡分途打入16強。

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