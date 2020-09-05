歐國聯︱意軍正選出錯人斷連勝　文仙尼：忘戴眼鏡核對名單 (19:33)

意大利隊今晨（5日）出戰歐洲國家聯賽，只能以1：1逼和波斯尼亞隊，11連勝斷纜。主帥文仙尼被問到為何以法蘭斯高阿沙比取代基亞連尼時，直認自己犯錯：「他們遞名單給我核對，我沒戴眼鏡就說可以了。」
文仙尼解釋今期國際賽原定計劃，防守將由基亞連尼及阿沙比，各伙邦路斯踢一場。意媒賽前指養傷多時的基亞連尼今場正選，但最終出場名單只列後備，意軍一度要求更正，但球證指除非阿沙比熱身受傷，否則不能更改。
文仙尼終決定阿沙比繼續正選，但這名拉素守將在57分鐘一次角球混戰中，走甩波斯尼亞隊中鋒迪斯高。意軍落後一球下，只能憑中場史堤芬奴辛斯射門省中人扳平，結束11場連勝走勢。文仙尼稱3日後作客惡鬥荷蘭隊，將沿用基本陣式，只會因狀態作人員替補。
荷蘭隊暫列歐國聯A1組榜首，他們雖然近日有前帥朗奴高文轉投巴塞隆拿，但翼鋒貝雲積攻入首個國家隊入球，助橙軍1：0小勝波蘭隊。暫代主帥盧迪維傑斯透露高文第一時間恭賀他，兼讚賞球隊下半場表現不俗。荷蘭《每日匯報》則報道，今場正選上陣的韋拿杜姆及迪比，均會今夏加盟巴塞隆拿。
另外，新星艾寧夏蘭特攻入大國腳首球，但B1組的挪威隊仍以1：2不敵奧地利隊。B2組的捷克隊則3：1作客擊退鄰國斯洛伐克隊，前者賽後聲稱因有人染疫，下周不會迎戰蘇格蘭隊，但蘇軍表示沒收到對方通知，歐洲足協今晚宣布賽事如期。
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Statement regarding reports relating to Monday's UEFA #NationsLeague match with the Czech Republic. pic.twitter.com/QKar8ncXNi
— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 4, 2020
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