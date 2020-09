歐國聯︱意軍正選出錯人斷連勝　文仙尼：忘戴眼鏡核對名單 (19:33)

文仙尼解釋今期國際賽原定計劃,防守將由基亞連尼及阿沙比,各伙邦路斯踢一場。意媒賽前指養傷多時的基亞連尼今場正選,但最終出場名單只列後備,意軍一度要求更正,但球證指除非阿沙比熱身受傷,否則不能更改。

文仙尼終決定阿沙比繼續正選,但這名拉素守將在57分鐘一次角球混戰中,走甩波斯尼亞隊中鋒迪斯高。意軍落後一球下,只能憑中場史堤芬奴辛斯射門省中人扳平,結束11場連勝走勢。文仙尼稱3日後作客惡鬥荷蘭隊,將沿用基本陣式,只會因狀態作人員替補。

荷蘭隊暫列歐國聯A1組榜首,他們雖然近日有前帥朗奴高文轉投巴塞隆拿,但翼鋒貝雲積攻入首個國家隊入球,助橙軍1:0小勝波蘭隊。暫代主帥盧迪維傑斯透露高文第一時間恭賀他,兼讚賞球隊下半場表現不俗。荷蘭《每日匯報》則報道,今場正選上陣的韋拿杜姆及迪比,均會今夏加盟巴塞隆拿。

另外,新星艾寧夏蘭特攻入大國腳首球,但B1組的挪威隊仍以1:2不敵奧地利隊。B2組的捷克隊則3:1作客擊退鄰國斯洛伐克隊,前者賽後聲稱因有人染疫,下周不會迎戰蘇格蘭隊,但蘇軍表示沒收到對方通知,歐洲足協今晚宣布賽事如期。

其他報道:轉會︱夏維斯上「車」5年 學習林柏特後上攻門 阿仙奴再借施巴路斯

其他報道:英超︱PP體育被解約擬提告 內媒:未如英轉播商就停賽獲退款

Statement regarding reports relating to Monday's UEFA #NationsLeague match with the Czech Republic. pic.twitter.com/QKar8ncXNi

— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 4, 2020