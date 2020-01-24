NBA季後賽｜公鹿連輸3場瀕臨出局　字母哥信可創歷史絕地反勝 (18:26)

常規賽一哥公鹿今早再戰季後賽東岸次圈，但領先下第4節遭大逆轉，對手熱火球星占美畢拿單節豪取17分，加上字母哥受輕傷下未能領軍反擊，公鹿終以100：115再吞敗仗，場數落後0：3，香港時間周一凌晨若再輸便會出局。NBA季後賽史上，從未有球隊在7場4勝制下，能夠扭轉先輸3場的劣勢反勝晉級。

公鹿今仗進入第4節前領先12分，惟此節球隊命中率下降，全節僅得13分，相反熱火則攻下40分，在創下季後賽史上最大單節分差下，公鹿終以100：115落敗。字母哥負傷取得21分及16個籃板的雙雙，賽後他拒絕以傷勢做藉口：「我感覺很好，傷勢完全不成問題，場上可以參與更多。」他又毋懼季後賽魔咒，有信心領軍反彈：「有人可以連贏4場過關，我們一樣有能力絕地反勝，現在必須相信大家，翻看比賽錄影、繼續努力。」

西岸一哥洛杉磯湖人在次圈首仗，亦以97：112敗予侯斯頓火箭，前者球星勒邦占士取下20分，「一眉」安東尼戴維斯亦貢獻25分及14個籃板的雙雙，但火箭續有夏登大勇，獨取全場最高的36分。另外，洛杉磯快艇中鋒夏里爾獲選為今季最佳第六人，他全季場均貢獻18.6分、7.1個籃板及1.7次助攻，前兩項數據均創下個人新高。

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