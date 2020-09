轉會︱夏維斯上「車」5年　學習林柏特後上攻門　阿仙奴再借施巴路斯 (17:24)

21歲的夏維斯昨日離開德國隊集訓營,抵達倫敦完成轉會手續。主要司職進攻中場的他,稱會好好向主帥林柏特學習:「他是我決定到來的其中一個原因,他球員時代有很強的入球意欲,我也是,所以應能夠從他身上學習到很多。」

今次轉會令夏維斯打破新隊友迪姆華拿近月創下的德籍球員轉會費紀錄。上季被禁買人的車路士收購夏維斯、華拿及中場薛耶治等,今夏支出已逾2億鎊(約20.5億港元),料售出更多上季外借球員,中場泰莫爾巴卡約高傳將正式加盟AC米蘭。

另一倫敦球會阿仙奴同日正式公布,再借用皇家馬德里中場丹尼施巴路斯一季。愛華頓亦宣布收購拿玻里中場阿倫盧利奧;錫菲聯領隊基斯韋達則表示,下周一(7日)將公布兩名新援。

'I can't wait to play for him and learn from him.' @KaiHavertz29 talks Frank Lampard in his first Chelsea interview! 💬 #HiKai

💬 "From the moment I joined, I bought into the club completely and always gave 100 per cent on and off the pitch."



🇪🇸 @DaniCeballos46 speaks about his decision to return...

— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020