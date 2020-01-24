港超︱富力被派硬地場操練增球員負荷 楊正光感無奈 謝家強批兩周復賽倉卒 (20:32)

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楊正光笑言，今天復操感覺像「小朋友第一天開學般」期待已久，但承認要準備兩周後復賽是冒險：「在不足兩周就要開始踢較硬碰的比賽、每場都像決賽踢的話，較難有時間給球員逐步提升狀態。」

此外，政府開放4個場地中，富力被安排過去曾稱為「殺人場」的九龍灣公園硬地場操練，楊正光說只能接受：「原以為球隊可像之前復操繼續在將軍澳足球訓練中心（FTC），始終在硬地場訓練，對較多傷患的球員腳部負荷較在FTC大，令球隊事後要做多一重功夫，為球員腳部冰敷按摩。」他補充，場地雖非理想，無形中影響訓練效果，但不算太差，相信球員會適應。

富力中堅謝家強近期在網上連番抨擊復賽時間倉促，今午操練後他戲言九龍灣公園是「最好的球場」，認為近半年沒比賽下，在兩周內重拾比賽狀態是不正常：「這並不是專業足球，其他聯賽都不會備戰兩周就復賽，或兩周內踢6仗，這是瘋狂的事，相信外援也是這樣想，但這是香港足總要求，球員需要做到，希望最終沒球員因而受傷。」

據悉，復賽兩場後，富力在第3仗即10月初，將是足總盃決賽對東方龍獅，爭逐下季亞洲賽資格的關鍵戰。楊正光說，只能盡快提升球員狀態，又指若新球員未能註冊，人腳確有不足，又提及首仗中場林柱機累積黃牌要停賽，但其中一仗是在沒參加復賽的和富大埔取得，認為足總應考慮應否扣除該黃牌：「很多不利因素要面對，榜首領先優勢被收窄，每仗之間只有數天時間，球隊行程上是較辛苦。」

另邊廂，傑志在賽馬會傑志中心復操，由於球員連同中心職員，超出指引規定的45人限制，個別區域只讓已註冊球員進出。傑志暫代主教練朱志光說，離復賽時間較緊迫下，只能濃縮訓練內容，「像食自助餐各樣都食點」。至於兩名主力費蘭度及林恩許離隊，同時新球員或未能參加復賽下，朱sir指部分主力仍在陣，亦有不少冒起的青年球員，對球隊實力有信心。隊長黃洋稱，教練團早已製訂復賽準備，相信可應付復賽。

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