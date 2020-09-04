港超︱港超隊通過檢測　4隊今午復操　東方安排交通接送球員 (18:13)

本港第二波疫情緩和後，港超各隊曾於6月底至7月中復操，但第三波疫情爆發後，康文署球場等再次封場，直至足總本周三宣布獲政府批准重開4個場地復操。參賽職球員隨即接受病毒檢測及今早確認悉數通過後，東方龍獅今午1時半於將軍澳足球訓練中心（FTC）恢復訓練，成首隊復操的港超球隊。傑志、富力及理文，緊隨分別在賽馬會傑志中心、九龍灣公園球場及FTC復操。冠忠南區及愉園則於明早復操。

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由於復操暫閉門舉行，東方龍獅以視像會議方式，在操練後接受傳媒提問。主教練李志堅表示，高興終於能夠復操，承認離預定復賽不足兩周，時間上是不足，但不能一開始訓練就太高強度，會逐漸加強以恢復球員狀態：「現在所有事都是奢侈，有得復賽是恩賜，從科學角度上，球員狀態參加復賽或有不足，但早已有心理準備比賽，而之前亦有網上訓練幫助。」他補充指，職球員會嚴守自我家居隔離的指引，盡量避免跟其他人接觸，球會在訓練前後亦會為每個球員安排交通，由家中往返訓練場地。

至於被問到新球員或未能註冊參加復賽，堅sir稱新加盟的球員不多，以原有班底亦足夠人腳應戰，並透露復賽首兩仗將鬥傑志及冠忠南區。

東方隊長梁振邦稱，對重返球場感興奮，亦感覺跟隊友很久沒見，但與隊友之間會避免攬頭攬頸，保持社交距離。他又指雖狀態未必夠，但落場比賽時便不會擔心太多，會做好盡職業球員責任。

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