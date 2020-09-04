美網︱遭加籍新星不斷開Ace　梅利次圈出局認缺態（附精華） (16:07)

梅利在男單首圈激戰280分鐘以盤數3：2反勝西岡良仁，但今早明顯未能跟上15號子艾利亞施米的速率，被對方全場52次主動得分，包括24球Ace，連輸3盤2：6、3：6、4：6，年半來首戰大滿貫只能次圈畢業。梅利承認自己缺態：「你打得愈多比賽，身體會自然更強壯，這是現在欠缺的。」艾利亞施米則與堤安姆、丹尼麥維迪夫、貝列天尼等前列球手過關，保加利亞籍的狄米托夫成為今日出局的男單最高排名球手，上周辛辛那堤賽亞軍拉奧歷亦不敵加拿大同胞普斯比素。

至於在女單，「細威」莎蓮娜威廉絲以6：2、6：4輕取俄籍球手嘉絲柏恩，在美網獲個人第103場單打勝仗，在單一大滿貫中超越費達拿，僅次在溫布頓公開賽120勝的「女金剛」娜華蒂露娃。其美國同胞基蓮、姬絲及史堤芬絲亦直落兩盤贏出，晉級第3圈。5號種子莎芭倫卡、9號種子干達及10號種子梅古露莎則意外出局，其中莎芭倫卡兩盤僅取4局，遭另一白俄羅斯球手、前一姐艾莎蘭卡以6：1、6：3橫掃。

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