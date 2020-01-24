NBA｜速龍絕殺塞爾特人保生機 拿殊首當主帥教籃網（附精華） (17:19)

速龍在東岸次圈先負「綠軍」塞爾特人兩仗，是役背水一戰，這支衛冕之師苦戰至完場前1分41秒落後4分，憑盧利及雲維列特各取兩分，在餘下21.5秒扳平，而綠軍在最後攻勢由甘巴獲加妙傳予泰斯，完場前0.5秒籃底建功，落後兩分的速龍隨即叫暫停。最後一擊只足以接射下，開球的盧利長傳予對面邊線的安諾比，他不負所托射入3分絕殺，以1分之差險勝，場數追成1：2。

西岸次圈方面，快艇有利安納手感火熱，全場16投12中貢獻全場最高29分，助球隊以120：97大勝丹佛金塊，場數領先1：0。

另外，應屆選秀榜眼的灰熊新星摩蘭特，取得99%第一名選票下，力壓邁阿密熱火的簡迪歷奴及新奧爾良塘鵝的狀元錫安威廉臣，獲選為年度最佳新秀。

至於46歲加拿大籍名宿拿殊，今獲布魯克林籃網委任為新帥，是他首次展開執教生涯。球員時代曾效力達拉斯小牛（現稱獨行俠）、鳳凰城太陽及洛杉磯湖人的他，退役後兼職金州勇士發展顧問之餘，亦在北美電視台擔任足球賽事的評述員。

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