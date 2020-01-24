歐國聯｜狂牛逼和德國隊　17歲安素法迪破紀錄　拉莫斯喜見新軍成長（附精華） (12:16)

高辛斯原本是今場德國隊功臣，這名阿特蘭大翼衛54分鐘傳中，助攻前鋒迪姆華拿先開紀錄。惟荷西加耶補時5分鐘離門兩碼建功，助西班牙扳平。德國球員隨即舉手示意應越位，但旁證及球證沒表示。

慢鏡顯示高辛斯嘗試阻擋傳中不果後滑出底線，根據球例，球員未經球證許可出場區範圍，他會被當作在最近的邊線位置。換言之是高辛斯「包底」，他對此表示相當可惜：「我今日又學到了新東西。我在想自己出了界，應該就不當在球賽中。」即使德國隊多名主力休假，今次副選出擊，高辛斯仍是主隊今場唯一踢國家隊處子戰的球員。

西班牙隊則有4人「地標」，半場入替的翼鋒安素法迪以17歲308日之齡，成為球隊84年來最年輕上陣球員，更一度送球入網，但拉莫斯犯規在先而食詐糊。連同入球的荷西加耶，是役14名上陣的西班牙球員中，有7人國際賽上陣少於10次，年齡均不超過25歲，最終作客不敗，34歲的拉莫斯認為近年戰績下滑的「狂牛」已完成重組：「這班新球員表現出對勝利的飢渴，不再是明日希望，而是現成可以追求成績的一群。」

西、德兩軍暫時在歐國聯A4組排在第2及第3，同組暫由烏克蘭隊領前，他們憑耶莫蘭高及辛真高的入球，主場2：1擊敗瑞士隊。

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