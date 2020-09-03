歐國聯｜國際賽重啟　巴利領威爾斯隊出擊　認欲離皇馬返英超 (22:02)

德國vs西班牙 明晨2：45開電視77台、有線601/661台直播

芬蘭vs威爾斯 明晨2：45有線604/664台直播

近期被皇馬主帥施丹棄用的巴利，周五凌晨得以重返賽場，不過是帶領銜威爾斯隊在歐國聯A4組首輪分組賽作客芬蘭隊。巴利賽前受訪，披露去年夏天轉投江蘇蘇寧不果的原因：「他們（皇馬）在最後一刻否決所有事，我一直為轉會感興奮，最終無法實現。」曾效力熱刺的巴利，被問及有否興趣再戰英超時表示：「如果有機會，這肯定是我的選項之一。」

他又乘機讚揚國家隊的氣氛，暗指球會生活不如意：「當我回來時，我感到非常高興、自在，很開心回到一個無論怎樣也得到肯定和支持的地方。在皇馬的事不會影響我，因為所有人都知我仍對足球充滿熱情，也知我有多喜愛代表威爾斯隊。」

今屆歐國聯改制，每組擴展至4隊，只有榜尾一隊降級。上屆小組包尾的德國隊，今仗因多名參戰歐聯的拜仁慕尼黑及RB萊比錫主力休假，造就利萊辛尼及歷卡斯蘇尼等重新入選，而首獲徵召的翼衛魯賓高辛斯，有望趁尼高舒侯斯因傷退隊而披甲。

至於作客的西班牙隊則有艾達馬查奧爾及奧耶沙巴爾確診新冠病毒，馬高阿辛斯奧亦未能出征。同處A4組的烏克蘭隊，則在主場對瑞士隊。

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