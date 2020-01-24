NBA｜雷霆搶七戰僅負火箭出局 基斯保羅:已令看衰我們的人跌眼鏡 (19:00)

已35歲的基斯保羅於2005年，在新奧爾良黃蜂（塘鵝前身）出道，當時已被視為天之驕子，更在新秀合約最後兩年都成為聯盟助攻兼搶截王。惟他於2010年因左膝半月板撕裂後軟組織受損，從此彈跳力大不如前，亦令他的變速突破得力大減，當時有評論認為他難重拾星級表現。即使如此，CP3未有氣餒，復出後很快重拾場上勇態反擊質疑聲，並在翌年轉投洛杉磯快艇，與比歷克格芬及迪安祖佐敦等人，助「魚腩部隊」一躍成為西岸勁旅。

效力快艇6季間，他雖然每年都能殺入季後賽，卻始終無法突破次圈，終在2017年球隊打算重建時，決意轉投火箭力求一圓冠軍夢。加盟後首季，球隊在他與夏登的帶領下，一路殺入西岸決賽，最終戰至搶七戰才不敵金州勇士鎩羽而歸，但仍令人眼前一亮。惟火箭上季被外界看好有望再挑戰總決賽下，卻在次圈再次遇上勇士，終以場數2：4落敗。

近季換人頻頻的火箭，季後為了追逐「二少」韋斯特布克，將CP3當成籌碼交易至雷霆，事前總經理莫利不但未有知會CP3，更曾向他保證不會被交易。因被「出賣」而來到一支打算重建的球隊，CP3再一次逆境自強，爆冷領軍躋身季後賽之餘，他亦相隔4年再次入選全明星賽。

首圈巧合即遇舊東家火箭，他7場賽事場均拿下21.3分，更在上仗末節拿下關鍵15分，領球隊追平場數保住晉級希望。CP3當時暗諷去夏疑有份促成自己被交易的夏登，稱「有些人關鍵時刻會站出來，但有些人會躲起來」。事實上，兩人在這系列賽全程零交流，不和傳聞甚囂塵上。

來到今日的搶七戰，CP3再次力證寶刀未老，取下「三雙」超越勒邦占士，成為聯盟史上在搶七戰取得這成績的最老球員。只是天意弄人，是役表現平平的夏登，在完場前一刻，封下雷霆小將杜特的3分投射，終令雷霆以兩分之差落敗。

雖然飲恨出局，但CP3無憾離場：「球隊已用表現證明一切，亦令原本看衰我們無力一戰的人『跌破眼鏡』。你要知道，當初甚至沒有人認為我們可以進入季後賽。」

另外，邁阿密熱火在東岸次圈憑占美畢拿在最後一擊，博得「字母哥」安迪度高安普的犯規，在大鐘已歸零下，畢拿射入兩個關鍵罰球，以116：114險勝，場數領先2：0。

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