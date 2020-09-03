中超｜戴偉浚被問入籍加盟國足　稱深圳佳兆業正辦手續 (16:38)

戴偉浚今年7月落實由狼隊U23加盟深圳佳兆業，上周六出戰中超對廣州富力更開齋，獲內媒大讚表現出色，有望成為國足名將鄭智的接班人。這名21歲中場近日接受《足球報》訪問時稱，對取得加盟後首個入球感到開心，又感謝郜林等隊友的指導。被問及2018年曾赴荷蘭參加國足U21訓練營時，戴偉浚稱：「當時我得到國奧隊的邀請，所以決定參與。若未來能代表國家隊上陣，這是我的榮幸。」

他又透露球會正辦理取得中國國籍的手續，稱球會正按中國足協的規定辦理手續。在香港出生、其後移居英國的戴偉浚擁有香港及英國護照，惟中國公民不容許擁有雙重國籍，意味戴偉浚或需放棄原有身分。

內媒報道相關消息後，部分網民稱期待戴偉浚代表國足上陣，稱讚其技術出色，是近年難得一見的新星。有網民卻對此嗤之以鼻，稱戴偉浚是香港人，與國足難以拉上關係，又指對方只是曇花一現，不看好其未來發展。

另據巴西傳媒報道，效力山東魯能的外援羅渣士格拉斯近日向國際足協投訴，稱被球會拖欠3個月薪金。這名在2018年加盟的巴西籍中場據報有意單方面提出終止合約，正等待球會的回應。

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