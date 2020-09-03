轉會｜雲迪碧克正式入魔 改選34號向患病舊隊友致敬 (11:49)

曼聯落實今夏第一簽，由阿積士收購23歲中場雲迪碧克，簽約5年，據報轉會費為3500萬鎊（約3.6億港元）。雲迪碧克選擇披上34號球衣，向因病被迫退役的同齡好友諾尼（Abdelhak Nouri ）致敬，揚言要帶着此號碼創造美好回憶。
荷蘭隊中場新星雲迪碧克今日（3日）落實入「魔」，英國廣播公司（BBC）指轉會費為3500萬鎊，另加價值500萬鎊（約5100萬港元）附加條款。在阿積士穿6號球衣的雲迪碧克，新季改穿34號，並親自拍片解畫：「對我來說意義重大，這號碼來自我的好友諾尼，或許你們都知道他的故事，我決定穿上他的號碼，希望帶着它留下好美回憶。」諾尼是雲迪碧克的阿積士及荷蘭青年軍前隊友，但在2017年一次比賽期間心臟病發，導致腦部永久受損，被迫放棄職業生涯。
雲迪碧克自言已準備好邁出生涯下一步，領隊蘇斯克查大讚此子技術和個性都能配合曼聯，視野和閱讀比賽能力等都相當出色。
雲迪碧克出身阿積士青訓，2015年升上一隊，其後上陣共175場，攻入41球，助球隊在上季歐聯闖4強。他亦在twitter撰文，向11歲起加入青訓的母會致謝。
其他新聞：球王轉會︱美斯父親將與巴塞高層會面 抵埗稱「很難預見兒子留隊」
相關字詞﹕編輯推介 體育:轉會:雲迪碧克:曼聯