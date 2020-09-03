轉會｜雲迪碧克正式入魔 改選34號向患病舊隊友致敬 (11:49)

荷蘭隊中場新星雲迪碧克今日（3日）落實入「魔」，英國廣播公司（BBC）指轉會費為3500萬鎊，另加價值500萬鎊（約5100萬港元）附加條款。在阿積士穿6號球衣的雲迪碧克，新季改穿34號，並親自拍片解畫：「對我來說意義重大，這號碼來自我的好友諾尼，或許你們都知道他的故事，我決定穿上他的號碼，希望帶着它留下好美回憶。」諾尼是雲迪碧克的阿積士及荷蘭青年軍前隊友，但在2017年一次比賽期間心臟病發，導致腦部永久受損，被迫放棄職業生涯。

雲迪碧克自言已準備好邁出生涯下一步，領隊蘇斯克查大讚此子技術和個性都能配合曼聯，視野和閱讀比賽能力等都相當出色。

雲迪碧克出身阿積士青訓，2015年升上一隊，其後上陣共175場，攻入41球，助球隊在上季歐聯闖4強。他亦在twitter撰文，向11歲起加入青訓的母會致謝。

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