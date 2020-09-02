球王轉會︱美斯父親將與巴塞高層會面　抵埗稱「很難預見兒子留隊」 (23:34)

有英媒聲稱，美斯已同意曼城開出5年總值7億歐元（64億港元）的天價合約細節。美斯的父親兼經理人佐治美斯首度就事件開腔，斷然否認：「我不知道有關曼城的事，我也沒跟哥迪奧拿談論過，我真的不知道，但我不見得兒子會留隊。」報道指佐治美斯今日只與律師商討半日，之後用膳，仍未見會長巴杜姆，明日續留在巴塞隆拿。

自美斯要求離隊後，巴塞球員對事件的口風一直相當緊，但中場法蘭基迪莊近日便提到，美斯仍未切斷與其他球員聯絡：「我希望（國際賽後）回來時，他仍在隊中，但這不由得我去決定，不過他仍在與隊友間的通訊群組中。」被巴塞放棄並轉投西維爾的拿傑迪錫，則希望美斯選擇留隊：「對所有球員來說，第一選擇、最佳選擇，必然是巴塞。」

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早前亦有傳國際米蘭會爭奪美斯，但國米體育總監奧斯利奧指出傳言子虛烏有：「在國際轉會市場，我看不到己隊會有重大收購。至於拿達路馬天尼斯呢？巴塞方面是曾接洽過球員，但就沒有跟我們有任何商議，他的違約金條款亦已失效，所以他已不在市場上了。」他又否認正斟介巴塞中場維達爾，僅說已接洽羅馬，求購後衛高拉洛夫。巴塞射手蘇亞雷斯則獲祖雲達斯招手，據報已傾妥個人條件。這名烏拉圭籍射手，有望與當年世界盃被他咬中膊頭的意大利籍守衛基亞連尼做隊友。

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