港超｜6隊職球員日內檢測　本周獲結果再分4球場復操 (18:28)

港府將在周五（4日）放寬部分防疫措施，惟足球場仍未能重開予公眾。不過，足總今日接獲民政事務局通知，6支參與復賽球隊在符合防疫衛生條件下，可在4個球場復操。有關球場仍未開放予公眾使用，只為相關港超隊提供有限度服務。而每支球隊須委任一位衛生主任，職球員在家居隔離期間，每天向衛生主任報告身體狀况，足總稍後再公布實際運作。

復操時間表則視乎病毒檢測結果，足總正諮詢醫藥委員會意見，日內為職球員安排病毒檢測，料本周可取得結果，意味有望趕及周六的第2次復操死線。足總表示病毒檢測將分兩階段，首階段為訓練期間，各隊職球員須每周檢測一次，而足總職員及球證在次階段，即復賽展開時賽前48至72小時檢測。

復操球場 球隊

賽馬會傑志中心 傑志

將軍澳足球訓練中心（FTC） 東方龍獅及理文

九龍灣公園球場 愉園及富力R&F

香港仔運動場 冠忠南區

註：只予6隊復操，不開放予公眾

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