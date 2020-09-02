港超｜政府將准數隊泡泡形式操練　貝鈞奇稱獲安排兩球場　最快周末復操 (15:50)

在本周六的港超球隊復操「死線」來臨前，民政局局長徐英偉稱接到足總的建議，將准許數隊以隔離泡泡形式復操。據悉足總今午收到民政事務局信件，獲「開綠燈」使用個別球場，足總主席貝鈞奇確認，將獲安排兩個康文署球場，分別為九龍灣公園球場及黃竹坑運動場，是參加復賽的愉園及冠忠南區恆常操練地方。至於足總的將軍澳足球訓練中心及賽馬會傑志中心，貝鈞奇稱雖暫未收到政府通知，但有康文署球場重開下，相信這兩個場地最終也會獲准使用。

據悉部分球隊將安排球員明、後兩天接受新冠病毒檢測，有消息指參與復賽的球隊最快周五復操。貝鈞奇則說，連同安排球員檢測所需時間，可能較大機會是周六復操。他說，如今重開球場操練，總算踏出復賽第一步，認為只要能夠在周六的「死線」操練，料可維持在本月19日復賽，而足總將會回覆民政事務局，承諾及保證復賽安排妥善及安全。

政府下午公布重開更多體育場所予公眾，惟不包括足球、籃球、壁球等身體接觸較多的項目場地。不過，民政事務局長徐英偉在記者會確認足總已提交復操細節，包括建議參照外國體育賽事的隔離泡泡，讓部分球隊以此形式復操。徐英偉稱體育賽事安全有序重啟，能為社會帶來希望，將繼續與足總緊密聯繫。而足總表示仍待相關部門落實細節，稍後公佈復操安排。

此外，除溜冰場外的遊樂場所亦獲准有條件重開，包括桌球室。香港桌球總會在政府公布消息前發聲明，指業界停工逾3個月，冀政府重開桌球室之餘，亦能在新一期防疫基金提供支援。

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