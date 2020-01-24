美網｜細威破紀錄102勝賀愛女生日 梅利齊闖次圈 (11:35)

位列3號種子的38歲星將細威，以局數7：5、6：3擊敗年輕10歲的美籍韓裔球手姬絲迪安恩，在愛女3歲生日這天，將美網勝仗增至102場，超越名宿Chrissie Evert的紀錄，成為歷來所有男、女球手中取得最多勝仗一人。

力爭第七度封后兼第24項大滿貫錦標的細威，對復賽後首次以直落兩盤贏波，顯得相當高興：「彷彿很多年沒試過，我對自己說『莎蓮娜，要表現得像莎蓮娜，完結這比賽』，能做到時感覺真好。」

不過，其胞姐維納絲威廉絲以直落兩盤3：6、5：7，不敵捷克籍20號種子梅祖娃，22次出戰美網以來首次在首圈出局。

男單方面，英籍名將梅利面對24歲東瀛新星西岡良仁，先失兩盤4：6，第3盤亦曾落後1：3，但最終連取兩盤7：6扳平，再以6：4拿下決勝局，雙方打足4小時39分鐘。梅利次圈將對15號種子、加拿大籍球手艾利亞施米。

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