一姐掛拍｜張玲告別16年港將生涯　30歲返校園冀文武雙全 (12:08)

以30歲之齡告別賽場的張玲，表示右手肘筋膜因勞損撕裂至餘下20%，去年施手術後漸重拾狀態，但患處始終難以負荷密集比賽。在疫情全球大流行期間，因多月沒比賽漸失動力，考取教練牌照後決定展開人生新一章。她本月起重返校園，修讀康體及休閒事務管理大專課程，又稱未來離不開香港體壇：「自己有運動員和教練的知識，但不夠全面，所以想學習體育管理、活動策劃等方面，希望做到文武雙全，未來不會局限於網球，而是回饋整個香港體壇。」

後輩王康怡、張瑋桓等近年成績突飛猛進，這名大師姐相信港隊將百花齊放，又以自己的座右銘「Life is about making progress everyday」，勉勵後輩：「不論球場上或做人做事，都要提醒自己不要浪費時間，定下目標，每天都比昨天進步。」

張玲生於湖南，9歲習球，15歲離鄉背井加盟港隊，展開職業生涯，單打世界排名曾攀上184位。她在2007年登上世界青年排名第16位，至今仍是港隊歷來最佳；而2013年亞洲賽摘下1銀1銅，當時領網球隊重返體院精英項目。她為港隊出戰協會盃團體賽長達11年，取得37場勝仗，兩項數據均是港隊紀錄，但過去兩屆亞運，在單打及混雙三度8強止步，與獎牌擦身而過留憾。

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